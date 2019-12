© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' durata poco più di 2 mesi l'avventura di Pablo Machin sulla panchina dell'Espanyol. Arrivato a inizio ottobre per sostituire Gallego, per Machin è già arrivato l'esonero, come annunciato dai canali ufficiali del club catalano. Per Machin è stato fatale l'ultimo ko di Liga contro il Leganes e più in generale un rendimento al di sotto delle aspettative.