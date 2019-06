UFFICIALE: Everton, Baines rinnova un anno. 13^ stagione coi Toffees

Leighton Baines ha firmato un nuovo accordo con l'Everton. Il terzino classe 1984 è pronto così ad affrontare la sua tredicesima stagione con la maglia dei Toffees. Questo l'annuncio del club:

