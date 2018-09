UFFICIALE: Everton, blindato Pickford: ha rinnovato fino al 2024

Jordan Pickford ha rinnovato con l'Everton. Il portiere della Nazionale inglese, da tempo nel mirino delle big di Premier League, ha firmato un nuovo accordo di ben sei anni coi Toffees. Questo l'annuncio del club su Twitter:

