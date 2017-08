UFFICIALE: Everton, ceduto in prestito al Birmingham Liam Walsh

L'everton ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane Liam Walsh al Birmingham. Il giocatore resterà al City fino al 3 gennaio 2018.

OFFICIAL: We're delighted to announce the loan signing of Everton midfielder Liam Walsh until 3 January 2018 👉 https://t.co/ekegdqy5XB #BCFC pic.twitter.com/07HT9Bt4B6

— Birmingham City FC (@BCFC) 31 agosto 2017