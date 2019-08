UFFICIALE: Everton, dal Mainz arriva Jean-Philippe Gbamin

Jean-Philippe Gbamin è un nuovo giocatore dell’Everton. Il centrocampista ivoriano classe 1995 arriva dal Mainz, le parti hanno trovato un accordo di cinque anni fino al 30 giugno 2024. In Bundesliga ha collezionato 31 presenze, con due gol messi a segno. Ecco il comunicato ufficiale:

✍️ | Summer signing number 4️⃣!

Jean-Philippe Gbamin has joined #EFC on a five-year deal from @1fsvmainz05 for an undisclosed fee.

Welcome, JP! 🔵

— Everton (@Everton) August 2, 2019