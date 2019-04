UFFICIALE: Everton, Davies rinnova fino al 2023

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Everton ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista Tom Davies. Il centrocampista classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dei Toffees, ha prolungato per quattro anni, firmando fino al 30 giugno 2023.

✍️ | Tom Davies has signed a new four-year contract which will keep him at #EFC until the end of June 2023. Congrats, Tom! 🔵

More: https://t.co/ClXKLcrJSa pic.twitter.com/fcv5oKMlaM

— Everton (@Everton) 29 aprile 2019