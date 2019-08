Arriva un annuncio atteso in casa Everton, riguardante un nuovo acquisto. I Toffees infatti hanno appena annunciato tramite i loro canali l'acquisto del terzino Djibril Sidibe, laterale difensivo francese di 27 anni che arriva nella sponda blu di Liverpool con la formula del prestito per un anno, e successivo diritto di riscatto. Di seguito il tweet contenente il comunicato ufficiale.

🔵 | @DjibrilSidibeS3 joins the Toffees on loan for 2019/20, with an option to buy.

Bienvenue, Djibril! 💙 #EFC

— Everton (@Everton) August 7, 2019