UFFICIALE: Everton, esonerato il tecnico Allardyce

E' finita l'avventura di Sam Allardyce sulla panchina dell'Everton. Dopo le voci degli ultimi giorni, il club tramite i propri canali ufficiali ha infatti comunicato l'interruzione del rapporto col tecnico inglese a distanza di un anno dalla reale scadenza del contratto.



🔵 | Sam Allardyce has left his role as manager.

More: https://t.co/0kJowzOX0r pic.twitter.com/ErJpWEEN7T

— Everton (@Everton) 16 maggio 2018