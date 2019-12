Attraverso i propri canali ufficiali, l'Everton ha annunciato l'esonero del tecnico Marco Silva. La panchina del club di Liverpool è stata affidata momentaneamente a Duncan Ferguson, che guiderà la squadra contro il Chelsea nel match di sabato. La società si riserva di nominare il nuovo allenatore prima possibile.

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2

— Everton (@Everton) December 5, 2019