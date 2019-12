L'esonero di Carlo Ancelotti ha subito scatenato la stampa inglese, che vede l'ormai ex tecnico del Napoli sulla panchina dell'Everton o dell'Arsenal. I Toffees, nel frattempo, hanno ufficialmente confermato il traghettatore, Duncan Ferguson, che guiderà la squadra nella trasferta contro il Manchester United dopo la brillante vittoria sul Chelsea di sabato scorso.

🔵 | Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's game at @ManUtd. #EFC pic.twitter.com/eMspqZqySJ

— Everton (@Everton) December 11, 2019