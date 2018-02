UFFICIALE: Everton, Gueye rinnova fino al 2022

Adesso è ufficiale: il centrocampista senegalese classe '89, Idrissa Gueye, ha rinnovato con l'Everton fino al 2022. Il giocatore, arrivato a Goodison Park nel 2016, ha finora collezionato 64 presenze e 3 gol con la maglia del club inglese. Questo il tweet ufficiale dell'annuncio:



📝 | We can confirm @IGanaGueye has signed a new contract to the end of June 2022. #EFC

👉https://t.co/Hy9uZHLA43 pic.twitter.com/03zI89iUQa

— Everton (@Everton) 20 febbraio 2018