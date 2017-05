UFFICIALE: Everton, il difensore Coleman rinnova fino al 2022

Il difensore irlandese dell'Everton, Seamus Coleman, ha rinnovato il suo contratto col club inglese fino al 2022. A riportarlo è il sito ufficiale dell'Everton.



