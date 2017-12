UFFICIALE: Everton, il giovane Feeney rinnova fino al 2020

Operazione in prospettiva per l'Everton. Il club inglese ha infatti prolungato il contratto di Morgan Feeney fino al 2020. Il giovane difensore fa parte in pianta stabile della nazionale inglese Under 19.



✏️ | @Morgan_Feeney13 has signed a new contract with the Club until the end of June 2020. Congrats, Morgan! #EFC More ➡️ https://t.co/ojgpEbPWGw pic.twitter.com/nP8sMqrfw3 — Everton (@Everton) 16 dicembre 2017