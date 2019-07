UFFICIALE: Everton, il giovane trequartista Dowell in prestito al Derby

Rientrato ufficialmente in forza nella rosa dell'Everton da una decina di giorni dal periodo di prestito trascorso allo Sheffield United, con la cui maglia ha contribuito al ritorno delle Blades in Premier League dopo tanti anni di assenza, il centrocampista offensivo Kieran Dowell ('97) ha lasciato Goodison Park per trascorrere un nuovo periodo a giocare altrove. È stata infatti ufficializzata la sua cessione in prestito al Derby County: giocherà dunque nuovamente in Championship, secondo livello del campionato inglese. Ecco il tweet che annuncia il suo arrivo.