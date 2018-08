UFFICIALE: Everton, il terzino Martina va in prestito allo Stoke City

Scende di categoria, per la prossima stagione, il terzino Cuco Martina. Il laterale destro classe '89 è stato infatti girato in prestito per la prossima stagione dall'Everton allo Stoke City. Avendo scelto di rappresentare la selezione di Curacao, nonostante sia possessore di doppia cittadinanza olandese, il trasferimento è subordinato al rilascio del permesso di lavoro da parte della FA. Ecco di seguito il tweet dell'account ufficiale dei Potters con il quale è stata resa nota la buona conclusione dell'affare:

#SCFC are delighted to welcome Cuco Martina to the @bet365 Stadium on a season-long loan from @Everton, subject to EFL and FA approval. #welcomeCuco pic.twitter.com/ui0ZqN8JP1

— Stoke City FC (@stokecity) 17 agosto 2018