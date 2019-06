UFFICIALE: Everton, Jagielka lascia il club dopo 12 stagioni

L'Everton, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che lo storico capitano, Phil Jagielka, lascerà il club dopo 12 stagioni. Il contratto del difensore scadrà alla fine di giugno e non verrà rinnovato. Queste le parole del giocatore: "Sfortunatamente il mio viaggio all'Everton è finito dopo 12 stagioni fantastiche, ho avuto la fortuna di giocare oltre 380 partite e di avere la fascia da capitano al braccio per 6 anni. Ringrazio tutti i compagni con i quali ho giocato, lo staff che mi ha aiutato, il presidente e, chiaramente, gli incredibili tifosi".

