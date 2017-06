UFFICIALE: Everton, Kone e McAleny non rinnovano

L'Everton saluta Arouna Koné e Conor McAleny. Il club di Liverpool, in un comunicato ufficiale, ha annunciato che i due giocatori non rinnoveranno il loro contratto, in scadenza a fine giugno. Koné lascia dopo 62 partite, in cui ha segnato 10 reti, mentre McAleny ha disputato tre match con la maglia dei Toffees ed è stato ceduto all'Oxford United nella seconda parte della passata stagione.