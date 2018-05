UFFICIALE: Everton, Marco Silva è il nuovo allenatore

L'Everton, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che Marco Silva sarà il nuovo manager. Il 40 enne portoghese, ex tecnico di Watford e Sporting Lisbona ha commentato: "Sono molto emozionato e felice di aver avuto questa opportunità. Sarà una bella sfida per il club e per me come allenatore". Succede a Sam Allardyce.