UFFICIALE: Everton, Sam Allardyce è il nuovo allenatore

Sam Allardyce è il nuovo tecnico dell'Everton. L'allenatore prende il posto di Ronald Koeman e ha firmato un contratto fino al giugno del 2019.

🔵 | #EFC can confirm the appointment of Sam Allardyce as the Club’s new manager on a deal until June 2019. pic.twitter.com/fa9cjsE0HN

— Everton (@Everton) 30 novembre 2017