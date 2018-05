UFFICIALE: Fabinho è un giocatore del Liverpool

Primo importante colpo di mercato in Premier League. Il Liverpool si è assicurato le prestazioni del jolly del Monaco, Fabinho. Il brasiliano ha dichiarato: Ho sempre sognato di giocare per una squadra come il Liverpool. Un club gigante, con delle strutture eccezionali". Formalmente il giocatore diventerà membro della famiglia Reds dal primo luglio.

"This is something that I always wanted – this is a giant of a team. The infrastructures of the club look exceptional." 🙌

28 maggio 2018