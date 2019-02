Il Feyenoord blinda Wouter Burger. Il talentoso centrocampista classe 2001, che ha già esordito in prima squadra, ha firmato un nuovo contratto fino al 2023. Burger fa parte in pianta stabile della Nazionale Under 19 olandese.

Handtekeningen: check! ✍️ Wouter Burger = officieel Feyenoorder tot 2023. 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/eGOrI6pued — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 25 febbraio 2019