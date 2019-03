Sarà rivoluzione totale in casa Feyenoord a partire dal prossimo luglio. Oltre al tecnico Van Bronckhorst - che lascerà a fine stagione per fare spazio a Jaap Stam - il club di Rotterdam ha infatti ufficializzato anche la partenza del direttore sportivo Martin Van Geel. Nelle prossime settimane la nomina del nuovo ds che entrerà in carica dal 1° luglio.



