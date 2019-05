UFFICIALE: Feyenoord, domenica ultima partita per Van Persie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Yaya Touré, il mondo del calcio perde oggi un altro grande protagonista, che ha annunciato l'intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Robin Van Persie, infatti ha deciso di ritirarsi. Il centravanti olandese, uno dei più forti e prolifici degli ultimi anni, giocherà la sua ultima partita domenica prossima, contro l'ADO Den Haag al De Kuip. Lo ha reso noto il Feyenoord sui propri account social.

The Flying Dutchman - Van Persie, che aveva cominciato la sua carriera proprio con il club di Rotterdam nel 2001-02, non parteciperà all'ultima sfida di campionato, in trasferta contro il Fortuna Sittard. The Flying Dutchman ha segnato 16 reti in 24 partite nella stagione attuale e ha vestito anche le maglie di di Arsenal, Manchester United e Fenerbahce, firmando in totale 271 reti in carriera. Con la maglia della Nazionale ha realizzato 50 reti in 102 presenze. Da ricordare, in particolar modo, quella ai Mondiali del 2014 contro la Spagna, uno splendido colpo di testa in volo d'angelo.