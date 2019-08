UFFICIALE: Fiorentina e Lazio, sfuma Milivojevic. Rinnova col C. Palace

Niente Serie A, capitan Luka Milivojevic rinnova col Crystal Palace. Il centrocampista classe '91, cercato da Lazio e Fiorentina in questa finestra di mercato, ha firmato infatti un nuovo accordo fino al 2023 con le Eagles. "Quattro anni in più di contratto per il nostro numero 4", l'annuncio su Twitter.

