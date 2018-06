UFFICIALE: Fred è un giocatore del Manchester United

Il Manchester United, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'acquisto del centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Frederico Rodrigues de Paula Santos, comunemente noto come Fred.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8

— Manchester United (@ManUtd) 5 giugno 2018