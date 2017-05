UFFICIALE: Friburgo, riscattato Niederlechner

Il Friburgo annuncia di aver riscattato dal Mainz Florian Niederlechner. L'attaccante era in prestito dal gennaio 2016 e si è resto protagonista in questo anno e mezzo di 18 reti in 47 partite. Classe 1990, Niederlechner è il miglior marcatore della squadra in questo torneo, al pari di Nils Petersen.