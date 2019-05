Il Fulham blinda Tom Cairney. Il club londinese ha annunciato il rinnovo fino al 2024 del contratto del centrocampista scozzese classe '91. Carney, arrivato al Fulham nel 2015, è capitano della squadra allenata da Scott Parker.

