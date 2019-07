UFFICIALE: Fulham, shopping in Premier: Cavaleiro e Taylor-Crossdale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Retrocesso in Championship, il Fulham sta costruendo la squadra per tentare il nuovo assalto alla Premier League. E uno dei volti nuovi arriva direttamente dal massimo campionato inglese. Nelle scorse ore infatti i Cottagers hanno annunciato di aver preso in prestito Ivan Cavaleiro dal Wolverhampton. Oggi l'esterno portoghese, 25 anni, ha svolto il suo primo allenamento con la squadra. Che ha annunciato anche la firma di Martell Taylor-Crossdale, giovanissimo attaccante che arriva a costo zero per due stagioni dopo il termine del suo precedente accordo giovanile col Chelsea.

Here's what you've been waiting for... We are thrilled to announce the signing of Ivan Cavaleiro from @Wolves! ✍️#OurManIvan — Fulham Football Club (@FulhamFC) 13 luglio 2019