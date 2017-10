UFFICIALE: Gabri lascia il Barça e sostituisce Tramezzani a Sion

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Sion ha ufficializzato nel pomeriggio il nome del sostituto di Paolo Tramezzani, allenatore esonerato due giorni fa. Si tratta di Gabriel García de la Torre, allenatore meglio noto come Gabri che ha lasciato il Barça B per dare il via a questa avventura in terra elvetica.