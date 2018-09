UFFICIALE: Galatasaray, Cigerci saluta e va al Fenerbahce

Tolga Cigerci (26) prosegue la sua carriera in Turchia. Il calciatore nato in Germania - ma di origini turche - e cresciuto nel settore giovanile del Wolfsburg, saluta il Galatasaray per sposare il progetto tecnico del Fenerbahce. Dopo una trafila nelle giovanili delle nazionali della Germania, Cigerci nel 2016 ha accettato la convocazione della nazionale turca collezionando finora tre presenze complessive.