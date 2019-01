© foto di Imago/Image Sport

Colpo in attacco per il Galatasaray, che ha annunciato l'arrivo del senegalese Mbaye Diagne. Il giocatore, classe 1991, proviene dal Kasimpasa ed è costato 10 milioni. Sul sito ufficiale, il club turco ricorda il passato alla Juventus di Diagne, che fu acquistato dai bianconeri nel 2013 dal Bra per poi essere ceduto definitivamente nel 2015 all'Ujpest, in Ungheria. Ha firmato per quattro anni e mezzo.