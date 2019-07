UFFICIALE: Galatasaray, preso Seri in prestito con diritto di riscatto

Mancava solamente l'annuncio ufficiale, e questo è da poco arrivato: Jean-Michel Seri è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il club turco ha confermato mediante una nota ufficiale il suo arrivo in prestito oneroso con diritto di riscatto: 1,5 milioni di euro al Fulham per questa stagione ed eventualmente altri 18 per averlo poi a titolo definitivo. Al calciatore, informa la società giallo-rossa del campionato turco, sarà corrisposto un ingaggio di 2,8 milioni di euro. Niente Milan dunque, anche se negli scorsi giorni, come vi avevamo raccontato su queste pagine , i rossoneri avevano provato un affondo, salvo poi accorgersi di essere indietro.

💊 Yeni transferimiz Jean Michaël Seri, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/K9Z8nRBZ0B — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019