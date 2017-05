UFFICIALE: Genk, acquistato il danese Maehle

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Genk comunica di aver acquistato per la prossima stagione l'esterno destro danese Joakim Maehle. 19 anni, per il nazionale under 20 è stato trovato l'accordo su base triennale. Il giocatore è stato acquistato dall'Aalborg.