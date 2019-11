Felice Mazzù non è più l'allenatore del Genk. Il club belga ha annunciato l'esonero del tecnico, dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato (nono posto in classifica per gli eurorivali del Napoli). Oltre a Mazzù, il KRC ha annunciato di aver terminato i contratti dei collaboratori Tom Van Imschoot, Denis Dessaer e Sandro Salamone. In attesa di un nuovo allenatore, la squadra sarà affidata a Domenico Olivieri, assistito dal "promettente allenatore" Kevin Van Dessel.