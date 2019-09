© foto di Stefano Di Bella

Il Genk ha raggiunto un accordo per il rinnovo di Joakim Maehle fino al 30 giugno del 2023. Il danese, arrivato in Belgio a luglio 2017 (in sostituzione di Timothy Castagne, passato all'Atalanta) è sceso in campo 86 volte - con 4 gol e 14 assist - diventando velocemente un giocatore chiave per il club belga.