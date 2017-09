UFFICIALE: Gent, Vanhaezebrouck lascia la panchina

Hein Vanhaezebrouck non è più l'allenatore del Gent. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Il tecnico, alla guida della squadra dal maggio 2014, è stato protagonista di una cavalcata che ha visto la squadra vincere il suo primo campionato belga in 115 anni di storia, oltre alla cavalcata nella Champions League 2015/16 con il KAA arrivato fino agli ottavi di finale. Attualmente il Gent è terzultimo in classifica dopo otto partite.