Jose Carlos Lazo non giocherà neanche quest'anno in forza al Getafe, club che ne detiene ufficialmente la proprietà del cartellino. L'esterno spagnolo, classe '96, è stato infatti ceduto in prestito, oneroso, in Liga2, e più precisamente all'Almeria in cui militerà nella prossima stagione della seconda serie spagnola.