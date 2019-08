UFFICIALE: Getafe, l'esterno Alejo ceduto in prestito al Cadice

© foto di Alterphotos/Image Sport

Cresciuto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid, la prossima stagione per Ivan Alejo, esterno offensivo di 24 anni, non sarà nel massimo campionato spagnolo. Infatti il Getafe, squadra che oggi ne detiene il cartellino, lo ha ufficialmente ceduto in prestito per la prossima stagione al Cadice, club di seconda divisione.