UFFICIALE: Getafe, preso Timor dopo la rescissione con il Las Palmas

Cambio di casacca per David Timor, centrocampista spagnolo di 29 anni che torna a giocare in Liga, dopo aver lasciato la rosa del Las Palmas. La squadra delle Canarie, attualmente in seconda serie, ne ha infatti annunciato la rescissione di contratto poco prima che a sua volta il Getafe rendesse noto di averlo messo sotto contratto per le prossime tre stagioni.