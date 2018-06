UFFICIALE: Getafe, riscattato l'ex Roma Vitorino Antunes

© foto di Alberto Fornasari

Il terzino portoghese Vitorino Antunes, ex Roma, è stato riscattato dal Getafe, club in cui aveva giocato in prestito negli ultimi mesi. Il terzino è stato riscattato dalla Dinamo Kiev, conferma il club spagnolo. Allo stesso tempo, il Getafe ha annunciato anche il riscatto di Mauro Arambarri dal Boston River Montevideo.