UFFICIALE: 'Gladbach, dal Tottenham ecco il giovane Bennetts

Attraverso i propri canali ufficiali, il Borussia Mönchengladbach ha annunciato il tesseramento del centrocampista del Tottenham Keanan Bennetts, 19 anni. Per lui contratto fino al 2022. "Il Borussia è una grande squadra in Germania e non vedo l'ora di respirare l'atmosfera del Borussia Park", ha dichiarato il giocatore.