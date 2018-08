UFFICIALE: Glasgow Rangers, ecco Lafferty. Per lui un biennale

Adesso è ufficiale: Kyle Lafferty è un nuovo giocatore dei Glasgow Rangers. L'attaccante nordirlandese, un passato al Palermo, torna dunque nel club attualmente allenato da Gerrard dopo l'esperienza dal 2008 al 2012. Lafferty arriva dall'Heart of Midlothian, firmando un contratto biennale.



📝 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Kyle Lafferty (@laffk10) on a two-year deal from @JamTarts.

➡️ https://t.co/6pRkfUfZ63 pic.twitter.com/VK9uIx8ZoH

— Rangers Football Club (@RangersFC) 22 agosto 2018