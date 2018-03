UFFICIALE: Glasgow Rangers, Kranjcar ha rescisso il proprio contratto

Niko Kranjcar saluta il Glasgow Rangers. Come annuncia il sito ufficiale degli scozzesi, l'esperto centrocampista ha rescisso quest'oggi il proprio contratto. In questa stagione Kranjcar aveva totalizzato finora solo undici presenze.

#RangersFC can today confirm Niko Kranjcar’s contract has been terminated by mutual agreement.

➡️ Statement: https://t.co/6ZrdJNSHXP pic.twitter.com/Bxvi1FjXfe

— Rangers Football Club (@RangersFC) 23 marzo 2018