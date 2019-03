UFFICIALE: Glasgow Rangers, Morelos rinnova fino al 2023

L'attaccante colombiano dei Rangers Glasgow Alfredo Morelos, finito recentemente nel mirino di molte squadre di Premier League, ha prolungato il proprio accordo col club scozzese fino al giugno del 2023.

✍️ #RangersFC are today delighted to confirm that Alfredo Morelos (@morelos2106) has signed a new contract with the club: https://t.co/338Um5ziy5 #ElBufalo pic.twitter.com/RKi4RL6A0K

— Rangers Football Club (@RangersFC) 8 marzo 2019