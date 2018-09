UFFICIALE: Glasgow Rangers, rinnova fino al 2022 l'attaccante Morelos

Alfredo Morelos ha rinnovato col Glasgow Rangers. L'attaccante colombiano, classe 1996, ha firmato un nuovo accordo fino al 2022. Questo l'annuncio su Twitter del club scozzese, che mostra una foto del giocatore insieme a mister Gerrard:

ūüźÉ #RangersFC are today delighted to announce that Alfredo Morelos (@morelos2106) has signed a new contract with the club.

‚ě°ÔłŹ Full story with reaction from #ElBufalo and Steven Gerrard: https://t.co/4dA75oLUXb pic.twitter.com/kfuB1bMYqw

‚ÄĒ Rangers Football Club (@RangersFC) 1 settembre 2018