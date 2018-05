UFFICIALE: Glasgow Rangers, Steven Gerrard è il nuovo allenatore

Mancava solo l'attesa ufficialità che è arrivata in questi istanti: Steven Gerrard, leggenda del Liverpool da calciatore, lascia l'Academy dei Reds e diventa il nuovo allenatore in carica dei Glasgow Rangers. A comunicarlo è il club protestante della città scozzese sui social.

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I

— Rangers Football Club (@RangersFC) 4 maggio 2018