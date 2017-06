UFFICIALE: Gnabry lascerà il Werder Brema questa estate

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Serge Gnabry saluta il Werder Brema un anno dopo il suo arrivo dall'Arsenal. Il calciatore ha informato la società tedesca che si avvarrà della clausola rescissoria per liberarsi questa estate. Non è ancora noto il nuovo club in cui giocherà il calciatore classe '95 che nell'ultima Bundesliga ha realizzato undici reti.