UFFICIALE: Goztepe, preso Cameron Jerome in attacco

La punta del Derby County, Cameron Jerome, vola in Turchia. E' infatti un nuovo rinforzo del Goztepe: classe 1986, ha segnato in carriera 80 reti in Championship e 32 in Premier League. E' alla prima esperienza all'estero dopo aver vestito le maglie di Cardiff, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Norwich City e Derby County.