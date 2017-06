UFFICIALE: Granada, Juan Luis Oltra nuovo tecnico

Il Granada ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico: si tratta di Juan Luis Oltra che prende il posto di Tony Adams. Oltra ha firmato per una stagione con la possibilità di rinnovare per un altro anno.

