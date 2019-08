UFFICIALE: Granada, preso Koybasi dal Fenerbahce. Accordo triennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo acquisto in casa Granada. La società neo-promossa in Liga nelle scorse ore ha infatti annunciato di aver acquisito a titolo definitivo il difensore Ismail Koybasi, laterale sinistro turco classe '89, prelevato a costo zero in patria, dove difendeva i colori del Fenerbahce. Per il nazionale turco - 28 presenze con la selezione maggiore - contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione.